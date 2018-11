Am Freitagabend stach der 16-jährige Alexander aus Luxemburg in der TF1-Castingshow „The Voice Kids“ im Battle seine Konkurrentinnen Louna sowie die Zwillinge Abby und Sarah aus.

Alexander ersingt sich Platz im Halbfinale

Alexander ersingt sich Platz im Halbfinale

Nathalie RODEN

Mit „When I was your man“ von Bruno Mars hatte ihr Coach Patrick Fiori den Nachwuchssängern Alexander, Louna , Abby und Sarah keine leichte Aufgabe gestellt, wie der Musiker zugab: „Es war ein komplizierter Song. Ich habe euch dadurch in Gefahr gebracht, aber es hat mir super gut gefallen.“



Seine Jurykolleginnen Amel Bent und Jenifer waren sich einig, dass sie ein Faible für das Timbre von Alexanders Stimme haben. An Ende schloss Fiori sich ihnen an und lobte Alexander: „Du hast dich angestrengt. Und ich liebe, was du für ein Typ bist. Ich liebe den Respekt, den du den Mädels um dich herum entgegenbringst. Du bist über deine Grenzen hinausgewachsen und hast mir damit eine ganz schöne Ohrfeige verpasst. Deshalb werden wir beide zusammen weitermachen.“ „Genial“, freute sich der sichtlich erleichterte Alexander, der seit 13 Jahren im Großherzogtum lebt und die Europaschule besucht.