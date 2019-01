Die Erfolgsshow „Afrika! Afrika!“ gastiert am 13. April in der Rockhal in Belval. „Luxemburger Wort“-Korrespondent Steffen Rüth war in Addis Abeba und besuchte dort einige der Artisten und staunt über die Talente von morgen.

Panorama 4 Min.

„Afrika! Afrika!“: Vom Slum auf die Bühne

Die Erfolgsshow „Afrika! Afrika!“ gastiert am 13. April in der Rockhal in Belval. „Luxemburger Wort“-Korrespondent Steffen Rüth war in Addis Abeba und besuchte dort einige der Artisten und staunt über die Talente von morgen.

von Steffen Rüth

Die Gegend ist nicht die beste, gleichwohl typisch für Äthiopiens Viereinhalb-Millionen-Hauptstadt Addis Abeba ...

