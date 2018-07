„Auf Wiedersehen, Herr Botschafter“, hieß es am Montagabendbend für Carlos de Lojendio, den spanischen Botschafter in Luxemburg.

„Adiós, señor embajador ...“

Jean-Paul SCHNEIDER „Auf Wiedersehen, Herr Botschafter“, hieß es am Montagabendbend für Carlos de Lojendio, den spanischen Botschafter in Luxemburg.

Nach vier Jahren in seinem Amt als höchster diplomatischer Vertreter seines Landes im Großherzogtum wurde der spanische Diplomat vom Dekan des diplomatischen Korps in Luxemburg, Peadar Carpenter, im Rahmen eines Empfangs in der irischen Botschaft auf Nummer 28 an der hauptstädtischen Route d'Arlon verabschiedet.

Carlos Maria Lojendio y Pardo Manuel de Villena, der den Titel Graf von Asumar trägt, wurde am 10. April 1952 in San Sebastián geboren; er ist mit Maria Beatriz Márquez-Soto verheiratet und Vater von zwei Kindern.



Carlos de Lojendio hat Rechtswissenschaften an der Universität Complutense in Madrid studiert und ist Absolvent der Hautes Etudes Internationales an der Ecole diplomatique d'Espagne.