Trauerfeier in Paris

Abschied von Gaspard Ulliel

Am Donnerstagmorgen nahmen Familie und Freunde Abschied vom französischen Schauspieler Gaspard Ulliel. Auch einige Weggefährten gaben ihm die letzte Ehre.

(LW) - Am Donnerstagmorgen (27. Januar) verabschiedeten sich Familie – darunter Vater Serge, Mutter Christine, Partnerin Gaelle Pietri und Sohn Orso – und Freunde von dem französischen Schauspieler Gaspard Ulliel, der am 19. Januar im Alter von 37 Jahren an den Folgen eines Skiunfalls in La Rosière (Département Savoie) verstorben war. Der Trauergottesdienst fand in der Kirche Saint-Eustache im ersten Arrondissement von Paris statt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Der ehemalige französische Kulturminister Renaud Donnedieu de Vabres AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Der ehemalige französische Kulturminister Renaud Donnedieu de Vabres
Catherine Deneuve (l.) mit Begleiter
Ein schwerer Abschied für seine Familie: Vater Serge Ulliel (r.), Mutter Christine Ulliel (2.v.r.), Partnerin Gaelle Pietri und Sohn Orso.
Schauspielerin Nathalie Baye
Schauspielerin Aure Atika (r.) und Schauspieler Alex Lutz
Lässig mit einer Zigarette im Mundwinkel: So sollen ihn seine Freunde und Fans in Erinnerung behalten.

Auch zahlreiche Kollegen und Wegbegleiter des Leinwandstars nahmen an der Trauerfeier teil, darunter Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Mathieu Amalric, Jérémie Renier und der ehemalige französische Kulturminister Renaud Donnedieu. Rund 1.000 Personen fanden im Inneren des Gotteshauses Platz, weitere 200 Trauergäste warteten vor der Kirche, wo auch zahlreiche Blumengebinde niedergelegt wurden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Schauspieler Mathieu Amalric Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Schauspieler Mathieu Amalric
Schauspieler Niels Schneider
Schauspieler Louis Garrel
Thierry Fremaux, Direktor des Filmfestivals von Cannes (l.)
Schauspieler Jérémie Renier
Schauspielerin Anna Mouglalis (l.) und Schauspieler Damien Bonnard