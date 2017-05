von Hathai Techakitteranun ( dpa )



Auf überlebensgroßen Plakaten an den Hochhäusern, in Denkmalform inmitten von Shopping-Malls, in den verschiedensten Rahmen auf allen möglichen Märkten: An den Bildern des alten Königs Bhumibol, der im vergangenen Oktober mit 88 Jahren starb, führt in Thailands Hauptstadt immer noch kein Weg vorbei.

Im Großen Palast, der alten Königsresidenz, wo Urne und Sarg stehen, erweisen dem toten Bhumibol Adulyadej Tag für Tag Zehntausende die Ehre. Die Wartezeiten sind lang. Jeder trägt Schwarz. Jeder muss sich auf den Boden legen. Mehr als sieben Millionen waren es schon. Bhumibol wurde in Thailand wie eine Gottheit verehrt. Wenn das Trauerjahr vorbei ist, soll er zurück in den Himmel geschickt werden.

Trauerfeier mit 6 000 Gästen

Für die große Zeremonie wird auf einem 80 000 Quadratmeter großen Feld neben dem Palast nun schon seit Monaten am Modell eines mythischen Bergs gebaut: Der Berg Meru, Wohnsitz von Göttern und Gottheiten, ist für gleich drei Religionen (Buddhismus, Hinduismus und Jainismus) Mittelpunkt des Universums. Dort soll der König Ende Oktober auf einem 50 Meter hohen Scheiterhaufen eingeäschert werden. Fünf Tage soll die Trauerfeier dauern. Erwartet werden 6 000 Gäste aus aller Welt.

Unter den verschiedenen Entwürfen für den Berg wählte Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, eine der drei Töchter von König Bhumibol und Königin Sirikit, ein goldenes Modell in Pyramidenform aus. Das neunstufige Dach soll die Herrschaft ihres Vaters symbolisieren: Rama IX., wie er auch genannt wurde, neunter König der Chakri-Dynastie.

Der neue König, Bhumibols Sohn Maha Vajiralongkorn, ist zwar schon im Amt, aber noch nicht gekrönt. Das soll erst geschehen, wenn der Vater beigesetzt ist, womöglich im November oder Dezember.

Königliche Halbgötter

Bhumibol galt als Inkarnation der Hindu-Gottheit Vishnu, die der Überlieferung zufolge in menschlicher Form auf die Erde kam, um die Welt vom Bösen zu befreien. Dem Glauben zufolge wird seine Seele auf dem Meru ruhen. Thailand ist ein mehrheitlich buddhistisches Land. Seit Jahrhunderten haben sich aber auch hinduistische Traditionen eingebürgert.

„Seit der Ayutthaya-Ära werden thailändische Könige als Halbgötter, als Inkarnationen von Vishnu gesehen“, sagt der Königshaus-Experte Thongtong Chandransu. Ayutthaya – etwa 70 Kilometer von Bangkok entfernt – war zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert Hauptstadt des siamesischen Reiches. „Die königliche Einäscherung symbolisiert die Rückkehr in den Himmel in seiner göttlichen Form.“

Um diesen Aufstieg darzustellen, haben Handwerker schon mehr als hundert Skulpturen geformt und bemalt. Sie sollen Hindu-Götter und andere mythische Kreaturen darstellen. Andere bohren Löcher in Holzstücke, mit denen der Sarg geschmückt wird. Auch einfache Leute helfen mit. Für die Zeremonie wurde auch ein 200 Jahre alter Holzwagen renoviert, mit dem die Leichen von Mitgliedern der Königsfamilie traditionell zum Scheiterhaufen gebracht werden. Das 13 Tonnen schwere Gefährt muss auf dem Weg vom Großen Palast zum Berg von mehreren hundert Soldaten geschoben werden.

Allerdings wird darin eine leere Urne transportiert: Traditionell werden die Toten der Königsfamilie in großen Urnen eingeäschert – sitzend in einer Meditationspose. Das soll der Seele helfen, in den Himmel zu kommen. Bhumibol entschied sich jedoch für einen Sarg, in dem er dann auch verbrannt wird. Die Asche kommt später in den Palast zurück. Dann wird auch das Gelände mit dem Modellberg zur Besichtigung freigegeben. Nach einem Monat wird es wieder geräumt. Die schönsten Teile kommen ins Museum.