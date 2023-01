Der ehemalige „Apollo 11“-Raumfahrer und Anca Faur haben sich an seinem Geburtstag das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis statt.

Los Angeles

93 Jahre alter Ex-Astronaut Buzz Aldrin hat wieder geheiratet

(dpa) - Der frühere Nasa-Astronaut Buzz Aldrin hat mit 93 Jahren zum vierten Mal geheiratet. Er freue sich zu verkünden, dass er und seine „langjährige Liebe“ Anca Faur sich das Ja-Wort gegeben hätten, schrieb Aldrin in der Nacht zum Samstag bei Twitter. „Wir sind bei einer kleinen privaten Feier in Los Angeles verheiratet worden und sind so aufgeregt wie Teenager, die durchbrennen.“

Aldrin war zuvor bereits dreimal verheiratet und hat drei Kinder. Als Astronaut hatte Aldrin 1969 im Rahmen der „Apollo 11“-Mission als zweiter Mensch nach Neil Armstrong den Mond betreten.

