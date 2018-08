Ein Cargolux-Frachtflieger musste am Samstag wegen technischer Probleme Flugbenzin ablassen.

90 Tonnen Kerosin versprüht

Jacques GANSER

Rund 90 Tonnen Kerosin musste am vergangenen Samstag eine Boeing 747 der Cargolux über Rheinland-Pfalz ablassen. Wie eine Sprecherin der Cargogesellschaft erklärte, habe das Flugzeug kurz nach dem Start Richtung Singapur Probleme beim Einfahren des Fahrwerkes gehabt. Der Pilot entschied, nach Luxemburg zurückzukehren. Da das vollbetankte Flugzeug für eine Landung aber zu viel Gewicht hatte, musste Treibstoff abgelassen werden - ein Vorgang, der nicht selten ist und für die spezielle Prozeduren vorgesehen sind.

Laut der deutschen Flugsicherung wurden in einer Höhe von 14.000 Fuß (4.500 Meter) rund 92 Tonnen Kerosin versprüht. Rund eineinhalb Stunden nach dem sogenannten fuel dumping kehrte die Maschine nach Luxemburg zurück und landete ohne Probleme. Das kontrollierte Schnellablassen von Flugbenzin erfolgt über speziell dafür vorgesehene Ventile am Flügel. Es ist durch internationale Vorschriften geregelt und darf nur in einer Mindesthöhe von 4.000 Fuß über unbewohntem Gebiet durchgeführt werden, bei einer Geschwindigkeit von mindestens 500 Kilometern pro Stunde.

Normalerweise weist die deutsche Flugkontrolle einen Luftraum über der Nordsee zu. In der Großregion wird mangels Alternativen meist der Luftraum über dem wenig bewohnten Pfälzerwald für solche Operationen ausgewählt. Das Ablassen von Flugbenzin war in Rheinland-Pfalz wegen der möglichen Umweltschäden in die Diskussion geraten. Besonders das giftige Benzol, ein Bestandteil des Kerosins, war dabei in die Schusslinie geraten Das Benzin wird aber stark verdünnt und verdunstet bereits nach wenigen Minuten in der Atmosphäre. Messungen haben ergeben, dass die feinen Tröpfchen den Boden gar nicht erst erreichen.