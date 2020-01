Die Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Der Startschuss für die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr fiel am Donnerstagabend im European Convention Center.

Panorama 11

75 Jahre Oeuvre: Start ins Jubiläumsjahr

Die Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Der Startschuss für die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr fiel am Donnerstagabend im European Convention Center.

(LW) - 75 Jahre Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte - wenn das mal kein Grund zum Feiern ist.



Stichtag ist der 23. Januar – denn an diesem Tag, dem Geburtstag von Großherzogin Charlotte, erging 1945 ein Aufruf an die Bevölkerung: Die von der großherzoglichen Familie initiierte Wohltätigkeitsorganisation legte damals den Menschen ans Herz, „einen Tageslohn“ für deren Dienste zu spenden. Seitdem konnten bereits zahlreiche Projekte, Stiftungen und auch geschätzt 10.000 Weltkriegsopfer im Großherzogtum unterstützt werden.



Am Donnerstagabend startete die Oeuvre in das Jubiläumsjahr mit einer Feier im European Convention Center, an der auch Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie teilnahmen.



11 Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba Erbgroßherzog Guillaume und Gattin Stéphanie ließen es sich nicht nehmen, am Auftakt der Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte teilzunehmen. Foto: Chris Karaba