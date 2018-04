Das Rätsel um die zerstückelte Frauenleiche, die vor zwei Wochen in Österreich am Neusiedler See gefunden wurde, scheint gelöst. Der mutmaßliche Täter hat gestanden.

63-Jähriger gibt zu, Prostituierte zersägt zu haben

(dpa) - Gut zwei Wochen nach dem Fund einer zersägten Frauenleiche im Neusiedler See in Österreich scheint der Fall geklärt: Ein 63 Jahre alter Verdächtiger hat gestanden, die Frau getötet zu haben. Das sagte die Anwältin des Mannes der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der Österreicher war am Samstag festgenommen worden.

Der mutmaßliche Täter habe das spätere Opfer, eine slowakische Prostituierte, in Wien am Westbahnhof kennengelernt und dann mit nach Hause genommen. Als er "kuscheln" wollte, habe die Frau zu schreien begonnen und er sie in Panik gewürgt. „Das Ganze ist aus dem Ruder geraten“, sagte die Anwältin.

Der 63-Jährige habe zugegeben, die Frau zersägt und dann ins Burgenland zum Neusiedler See transportiert zu haben, wo seine Mutter eine Hütte besessen habe. Der Mann wurde laut Anwältin bereits zwei Mal wegen Gewaltdelikten verurteilt und saß insgesamt 30 Jahre im Gefängnis.

Ein Fischer war auf den Torso der Frau gestoßen, der rund 800 Meter vom Ufer entfernt im Wasser trieb. Polizeitaucher fanden später auch einen Kopf am Grund des Sees im Bereich der Ruster Bucht. Die Tat ereignete sich wahrscheinlich im März.