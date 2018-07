60 Jahre NASA

In den sechs Jahrzehnten ihrer Existenz kann die NASA enorme Errungenschaften vorweisen. Ein Rückblick auf zehn Erfolgsmomente, die Weltraumgeschichte geschrieben haben, und ein Ausblick auf die Zukunft.

(dpa/NASA/mk) - In den sechs Jahrzehnten ihrer Existenz kann die NASA enorme Errungenschaften vorweisen. Ein Rückblick auf zehn Erfolgsmomente, die Weltraumgeschichte geschrieben haben, und ein Ausblick auf die Zukunft.

10 29. Juli 1958 - US-Präsident Dwight D. Eisenhower unterzeichnet den National Aeronautics and Space Act (NASA) und gründet die Agentur, die auf dem National Advisory Committee for Aeronautics basiert. Die NASA nimmt am 1. Oktober 1958 ihre Arbeit auf. Foto: NASA

um weitere Bilder zu sehen. 29. Juli 1958 - US-Präsident Dwight D. Eisenhower unterzeichnet den National Aeronautics and Space Act (NASA) und gründet die Agentur, die auf dem National Advisory Committee for Aeronautics basiert. Die NASA nimmt am 1. Oktober 1958 ihre Arbeit auf. Foto: NASA 5. Mai 1961 - Alan Shepard ist der erste US-Amerikaner im All, der einen 15-minütigen Suborbitalflug macht. Drei Wochen nach den ersten US-Astronautenflügen verkündet Präsident Kennedy das kühne Ziel, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Mann auf dem Mond abzusetzen. Foto: NASA 24. Dezember 1968 - Die Männer der Crew von Apollo 8 sind die ersten Menschen, die die Erde von ihrer Mondumlaufbahn aus sehen. Für sie geht die Erde auf und so entsteht das berühmte Earthrise-Foto. Foto: NASA 20. Juli 1969 - Vier Tage nach dem Start der Raumfahrtmission Apollo 11 landet die Mondfähre Eagle auf dem Mond. Neil Armstrong und Buzz Aldrin sind die ersten Menschen, die einen anderen Himmelskörper betreten. Sie sammeln Mondgestein und machen Fotos während Pilot Michael Collins an Bord ihres Raumschiffs Columbia bleibt. Foto: NASA 20. Juli 1976 - Die Sonde Viking 1 landet auf dem Mars und beginnt die 40-jährige Erforschung des Roten Planeten durch die NASA. Foto: NASA 12. April 1981 - Erster Orbitalflug des Space Shuttle, dem wiederverwendbaren Raumfahrzeug der NASA: Bei 135 Flügen werden Experimente durchgeführt, Sonden ausgesetzt, aber auch Material zu den Raumstationen MIR und ISS transportiert Die Explosionen der Fähren Challenger (1986) und Columbia (2003), bei denen alle Foto: NASA 13. Juni 1983 - Pioneer 10 ist das erste Raumschiff, das über die Umlaufbahnen der bekannten Planeten hinausfliegt. In etwa zwei Millionen Jahren wird er dem Stern Aldebaran nahe kommen. An Bord befindet sich unter anderem eine goldene Plakette mit dem Abbild einer Frau und eines Mannes. Die Position der Erde wird relativ zu vierzehn Pulsaren (Neutronensternen) angegeben – falls Außerirdische die Sonde finden. Nach mehr als 30 Jahren wird das letzte, schwache Signal von Pioneer am 22. Januar 2003 empfangen. Foto: NASA 25. April 1990 - Das Hubble-Weltraumteleskop wird vom Space Shuttle Discovery ausgesetzt und hat seither die Sichtweise auf den Kosmos grundlegend verändert, indem es Daten zu schwarzen Löchern, dunkler Energie und Materie, Planeten in anderen Sonnensystemen und atemberaubende Bilder wie jenes des Adlernebels liefert. Foto: NASA 17. November 1993 - Die Vereinigten Staaten, Russland, Japan, Kanada und die Europäische Weltraumorganisation ESA kündigen ihre Zusammenarbeit beim Bau der Internationalen Raumstation ISS an. Foto: NASA 25. August 2012 - Voyager 1 erreicht als erstes Raumschiff den interstellaren Raum. Foto: NASA

„Das Unmögliche möglich machen“

Auf die Frage nach den herausragendsten Errungenschaften der US-Raumfahrtbehörde NASA muss der Astrophysiker John O'Meara nicht lange nachdenken. Die Mondlandung am 21. Juli 1969 sei „ein Triumph für die NASA und den Geist der Menschheit“ gewesen, sagt der Wissenschaftler am Saint Michael’s College im US-Bundesstaat Vermont, der oft mit der Raumfahrtbehörde zusammengearbeitet hat.

Die Mondlandung gelang früh in der Geschichte der NASA. Am 29. Juli 1958 – am Sonntag vor genau 60 Jahren – unterzeichnete der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower das „National Aeronautics and Space“-Gesetz und gründete damit die Nasa, die wenige Wochen danach ihren Betrieb aufnahm. Inzwischen hat die Raumfahrtbehörde mit Hauptsitz in Washington mehr als 17 000 Mitarbeiter an Standorten überall in den USA.

Neben der Mondlandung hat die NASA bislang unter anderem mit zahlreichen Sonden das Planetensystem inklusive unserer Erde ausgiebig erforscht, mit Weltraumteleskopen tief in die Weite hinter unserem Sonnensystem gespäht und gemeinsam mit anderen Ländern die Internationale Raumstation ISS aufgebaut, einen permanenten Außenposten der Menschheit im All. Dazu informiert die NASA Menschen auf der ganzen Welt über das Weltall.

„Die NASA ist immer noch eine großartige Behörde mit großartigen Mitarbeitern, die großartige Fähigkeiten haben, aber sie hat ein wenig ihren Schwung verloren und ihren Fokus darauf, das Unmögliche möglich zu machen“, sagt Wissenschaftler O'Meara. „In vielen Hinsichten ist das nicht die Schuld der NASA selbst, sondern es liegt daran, dass ihr Budget jedes Jahr vom Kongress neu bestimmt werden muss.“

Das sei natürlich grundsätzlich nicht falsch, führe aber dazu, dass häufig neue Politiker entscheiden müssten und sich niemand langfristig festlegen wolle. „Dass wir noch keine Menschen auf den Mars geschickt haben, liegt daran, dass es sehr teuer ist und sehr lange dauert. Niemand in der Politik will sich wirklich dahinterstellen, denn es ist unwahrscheinlich, dass es noch in der eigenen Amtszeit passieren wird – und man sich mit dem Verdienst brüsten kann.“

Heiß umkämpftes Budget

Nach wie vor müsse die Behörde um ihr Budget kämpfen. Der Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump habe für die NASA nicht viel verändert, sagt O'Meara. Bis auf die unter Trumps Vorgänger Barack Obama sehr geförderte Erd- und Klimaforschung, um die müsse man sich Sorgen machen.

Die Mondlandung, der große „Schlüsselmoment“ der NASA, ist inzwischen fast 50 Jahre her – und es brauche dringend neue solche Momente, so O'Meara. Um die zu schaffen, müsse die NASA riesige Herausforderungen meistern. Zunächst müssten dringend wieder Astronauten mit US-Raumschiffen ins All gebracht werden, um die derzeitige Abhängigkeit von russischen Sojus-Kapseln zu beenden.

Und dann brauche die Raumfahrtbehörde wieder eine begeisternde Vision. Zum Beispiel: Menschen auf dem Mars – oder auch auf dem Jupiter-Mond Europa. Auch die Lösung eines der spannendsten Rätsel der Menschheit sei für die NASA in greifbarer Nähe. „Es liegt in unseren Möglichkeiten, in den nächsten 20 Jahren definitiv herauszufinden, ob es außer uns noch Leben im Universum gibt.“