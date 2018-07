Drei Jahrzehnte Kur, Heilung, Gesundheitsförderung und -erhaltung in Bad Mondorf: Das will gefeiert werden. Mit einer Garden Party und einem Tag der offenen Tür beging der Domaine Thermal am Sonntag dieses runde Jubiläum.

30 Jahre und kein bisschen alt

(LW) - Zahlreiche Besucher konnten sich den ganzen Tag über ein Bild von den im Thermal- und Gesundheitszentrum vertretenen Berufen machen, an den Teamvorführungen teilnehmen, gemeinsam mit den Künstlern singen und sich von den vielfältigen Aromen lokaler Produkte verwöhnen lassen. Mit einer bunten Luftballonaktion und einem Dinnerkonzert wurde die Jubiläumsparty abgeschlossen.

