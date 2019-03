Zur Feier des 30-jährigen Geburtstags des Europäischen Zentrums für Geodynamik und Seismologie (ECGS) nahm Großherzog Henri an einer akademischen Sitzung der international renommierten Forschungsinstitution teil.

30 Jahre ECGS: Bodenständige Jubiläumsfeier

(LW) - Wo bleibt die Erde ruhig und wo herrscht Erdbebengefahr? Dieser Frage gehen Tag für Tag die Mitarbeiter des Europäischen Zentrums für Geodynamik und Seismologie (ECGS) mit Sitz in Walferdingen nach. Zur Feier des 30-jährigen Geburtstags der Institution nahm auch Großherzog Henri am Montag als Ehrengast an einer akademischen Sitzung in Dommeldingen teil. Bei dieser Gelegenheit gedachte der Staatschef der 100. Ausgabe der Journées luxembourgeoises de géodynamique sowie des 60-jährigen Bestehens des unterirdischen seismologischen Labors in Walferdingen.

Das Forschungszentrum, dessen Messstation sich in einer ehemaligen Gipsgrube außerhalb des Dorfes befindet, genießt Weltruf. Es handelt sich unter anderem um die internationale Referenzstation für die Messung der Erdanziehungskraft. In 80 Metern Tiefe sind Kurzzeit-Seismometer, die kleinste Erschütterungen in der näheren Umgebung einfangen, aber auch Langzeit-Seismometer, die größere Erschütterungen auf der ganzen Welt messen, untergebracht.