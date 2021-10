28-Jähriger baut maßstabsgetreuen X-Wing-Sternenjäger

(jwi) - In mühevoller Handarbeit hat ein Star Wars-Fan einen X-Wing Sternenjäger in Originalgröße nachgebaut. Drei Monate bastelten Ayaal Fedorow aus Jakutsk in Sibirien und seine Freunde in ihrer Heimstadt an dem Jäger aus Holz - mehr als 4.700 Euro kostete alleine das Material. Passend dazu baute der 28-Jährige auch an detailgetreuen Kostümen. Möge die Macht mit euch sein.

