26 Medaillen für Luxemburger Crémants

Die 27. Ausgabe des „Concours des Crémants de France et de Luxembourg“ war aus nationaler Sicht wieder ein großer Erfolg. 17 Goldmedaillen und neun Silbermedaillen verteilen sich auf zehn Luxemburger Weingüter bzw. Kellereien.

Von Claude François

Die Organisation des Wettbewerbs obliegt jedes Jahr einer anderen Weinbauregion, in der Crémant hergestellt wird und die in der Vereinigung eingetragen sind: neben Luxemburg sind dies Elsass, Burgund, Loire, Jura, Savoie, Die, Limoux und Bordeaux. Nach der Savoie im letzten Jahr oblag es diesmal den Kollegen aus der Gironde, den Wettbewerb zu veranstalten und die Gäste aus den anderen Regionen zu betreuen. Ein Highlight war die Besichtigung des 2016 eröffneten „Musée du Vin“ am Quai des Chartrons.

Jährlicher Test für die Produzenten

Die Verkostungen für den „Concours des Crémants“ fanden am 27. April im Château Lafitte in Yvrac statt, etwa 15 Kilometer von Bordeaux entfernt. Das riesige Weingut produziert auch Crémant und war demnach ein echter Botschafter der Schaumweine aus dieser Gegend, die hier hauptsächlich aus den Rebsorten Sauvignon, Sémillon und Muscadelle produziert werden. Gerade auch die merklich gestiegene Qualität der Bordeaux-Crémants unterstreicht, „wie wichtig die regelmäßige Begegnung und der Austausch mit den Kollegen aus den anderen Regionen ist“, bemerkt der Direktor des Luxemburger Weinbauinstitutes, der mit einer Delegation des IVV in Bordeaux anwesend war.

Der „Concours des Crémants de France et de Luxembourg“ ist sozusagen der jährliche Test, bei dem nicht nur die Qualität der Cuvées geprüft wird, sondern bei dem auch die Fortschritte in technischer Hinsicht offensichtlich werden können. „Der Wettbewerb erlaubt es uns, die Luxemburger Produkte mit denen der französischen Kollegen zu vergleichen, und wir stellen jedes Jahr fest, dass das Niveau unserer Crémants hervorragend ist. Der Wettbewerb ist auch eine Werbung für unseren Crémant“, unterstreicht Ley. Der Winzer erhalte die Bestätigung, dass sein Produkt von den Produzenten aus den französischen Appellationen anerkannt und sehr gut bewertet wird: „Das gibt ihm auch die Sicherheit, dass sein Crémant ein breites Publikum anspricht. Und natürlich ist der Winzer auch immer stolz, wenn er eine Medaille erhält“, fügt der Direktor des IVV hinzu.

Ein professioneller Wettbewerb

Stolz können diesmal zehn Luxemburger Weingüter sein, deren Crémants von den Juroren im Château Lafitte verkostet und bewertet wurden. An jedem Tisch saßen jeweils zwei Vertreter der Region, aus denen die zu prüfende Crémant-Serie stammte, aber die meisten der sechs Juroren kamen aus anderen Produktionsgebieten: eine interessante Zusammensetzung von Experten, die oft ungewohnte Crémant-Stile und andere Rebsorten entdecken als jene, mit denen sie normalerweise zu tun haben. Daraus ergeben sich zuweilen interessante Diskussionen. Wenn dabei ein Produkt uneingeschränkte Anerkennung erhält, dann muss dieser Crémant außergewöhnliche Qualitäten haben.

Die 26 Medaillen, die den Luxemburger Crémants verliehen wurden, spiegeln das Know-how der Betriebe und Kellereien wider, die sich den Juroren gestellt haben. Die Medaillen-Ernte wäre jedoch mit Sicherheit noch ergiebiger, wenn sich auch jene Produzenten am Wettbewerb beteiligen würden, die nicht regelmäßig oder seit einiger Zeit nicht mehr am „Concours des Crémants“ teilnehmen. „Der Wettbewerb hat unter sehr guten, professionellen Bedingungen stattgefunden“, unterstreicht Roby Ley, der hinzufügt, dass „die Vorschriften des OIV (Anm der Red.: Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) und auch der französischen ‘répression des fraudes‘ eingehalten werden müssen, sonst dürfte der Wettbewerb nicht stattfinden“, bestätigt Ley.

Die 26 Luxemburger Medaillen im Überblick

Gold (17)



Domaines Vinsmoselle, Crémants Poll-Fabaire Blanc Brut, Pinot Blanc, Chardonnay, Riesling, Millésimé Chardonnay 2015, Millésimé 2014, Rosé Spirit of Schengen Pinot Noir.



Domaine Cep d’Or: 2 x Blanc Brut, Brut Millésimé 2014.



Domaine Häremillen: Brut Grande Cuvée.



Domaine Gales: Brut Héritage.



Domaine Pundel-Hoffeld: Brut Prestige.



Caves Krier Frères: Blanc Brut Cunibert.



Domaine Mathes: Blanc Brut Millésimé 2014.



Domaine Clos des Rochers: Blanc Brut Millésimé Dr Frédéric Clasen 2014.



Caves St Martin: Rosé Brut.



Silber (9)