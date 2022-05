Es ist einer der größten Funde der letzten Jahre in der Nekropolis von Sakkara nahe Kairo. Das weckt Hoffnungen für Ägyptens Tourismusindustrie.

Archäologischer Großfund

250 Mumien und zahlreiche Artefakte in Ägypten entdeckt

Tom RÜDELL

Ägyptische Archäologen haben der Öffentlichkeit am Montag einen der größten Funde der vergangenen Jahre präsentiert. In der Nekropolis von Sakkara, nahe der Hauptstadt Kairo, wurden 250 Sarkophage mit Mumien im guten Konservierungszustand ausgegraben. Daneben fanden die Forscher zahlreiche weitere Artefakte, die bis zu 2500 Jahre in die Vergangenheit zurückreichen.

In einem der Sarkophage sei zudem erstmals eine komplette und versiegelte Papyrus-Rolle gefunden worden, so Mostafa Waziri von der ägyptischen Denkmalschutzbehörde. Zu den weiteren Funden gehören 150 Bronzestatuen ägyptischer Gottheiten und rituelle Werkzeuge aus dem antiken Ägypten, also etwa aus dem Jahr 500 vor Christus.

Der Fund weckt Hoffnungen für Ägyptens Tourismusindustrie, die nicht erst seit den Einschränkungen der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg schwere Zeiten durchlebt - bereits seit dem „Arabischen Frühling“ im Jahr 2011, der neben Reformen auch politisches Chaos brachte, leidet die Branche.

Forscher entdecken mumifizierte Löwenbabys in Ägypten Löwen spielten offensichtlich eine Rolle im Gräberkult der alten Ägypter. Dass sie Löwenbabys mit ihren Toten bestatteten, ist aber eine neue Erkenntnis. Daneben fanden die Forscher auch mumifizierte Katzen.

Der jüngste Fund könnte, zusammen mit einigen anderen der vergangenen Jahre, wieder für mehr Interesse an Ägypten als touristische Destination sorgen. Besonders spektakulär war der Fund einer 5.000 Jahre alten Brauerei im Februar 2021 in Sohag im Süden des Landes. Wenig später wurde eine 3.000 Jahre alte „Goldene Stadt“ in Luxor ausgegraben.

Die Nekropolis, oder „Totenstadt“ Sakkara ist UNESCO-Weltkulturerbestädte und gehörte zur antiken Hauptstadt Memphis.

