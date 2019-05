Als einzige nicht-französische Weinbauregion darf die Luxemburger Mosel ihre Crémants in Frankreich zum Wettbewerb schicken. Auch dieses Jahr wieder mit Erfolg.

21 Goldmedaillen für Luxemburger Crémants

Als einzige nicht-französische Weinbauregion darf die Luxemburger Mosel ihre Crémants in Frankreich zum Wettbewerb schicken. Auch dieses Jahr wieder mit Erfolg.

Am vergangenen Freitag fand inDie im französischen Departement Drôme die 28. Ausgabe des "Concours National des Crémants de France et de Luxembourg" statt. Hierbei ist es der Luxemburger Mosel als einziger nicht-französischer Weinanbauregion erlaubt, ihre Crémants neben den französischen Weinbauregionen Alsace, Burgund, Bordeaux, Limoux, Loire, Die, Jura und Savoie mit ins Rennen zu schicken. Und die Teilnahme hat sich gelohnt: Die positiven Bewertungen der französischen Verkoster beweisen, dass die Crémants de Luxembourg mit der Konkurrenz mithalten können.

An insgesamt mehr als 40 Tischen wurden die Crémants von unterschiedlichen Vertretern der Anbaugebiete in vier Unter-Kategorien (Blanc Brut, Blanc Brut Millésimé, Rosé Brut, Blanc de Noirs Brut) blind verkostet. Insgesamt konnten die Luxemburger Vertreter 21 Gold- und sechs Silbermedaillen an die Mosel mitbringen.