2020: Das war der Juli

Die wichtigsten Ereignisse des Jahres im wort.lu-Rückblick - Monat für Monat.

Exklusiv für Abonnenten Die wichtigsten Ereignisse des Jahres im wort.lu-Rückblick - Monat für Monat.

Eine Senkrechtstarterin in der Corona-Krise, ein Luxemburger Weltrekordler und ein Hilfspaket in Billionenhöhe - alles zum Juli in unserem Rückblick.

01.01. | Der Schotte Peter Wright ist zum ersten Mal Darts-Weltmeister und hat damit die Titelverteidigung von Primus Michael van Gerwen verhindert. „Snakebite“, wie Wright genannt wird, besiegt im Endspiel von London den niederländischen Champion mit 7:3 und landete damit den bisher größten Erfolg in seiner Laufbahn.

01 ...