Die Welt war Zeuge bei der Märchenhochzeit des niederländischen Königspaares. Auch zwei Dekaden später ist der Zauber noch nicht verflogen.

Willem-Alexander und Máxima

20 Jahre ein royales Traumpaar

(dpa) - Selten begann eine Ehe so romantisch: Es ist der 2. Februar 2002. Die Sonne strahlt, es ist frühlingshaft warm in Amsterdam. In der Nieuwe Kerk geben sich Kronprinz Willem-Alexander (34) und die Argentinierin Máxima Zorreguieta (30) das Jawort. Máxima vergießt Tränen bei den Klängen eines Tangos aus ihrer Heimat. Später, auf dem Balkon des Palastes, küsst sich das Paar, so leidenschaftlich haben Royals sich wohl noch nie geküsst – zumindest nicht vor den Augen der Welt.



Und dann? „Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendt“, dichtete vor fast 100 Jahren Kurt Tucholsky. Doch vom grauen Alltag, der die rosa Wolke verdrängt, ist bei den Oranjes keine Spur. Dutzende von Fotos und Filmaufnahmen beweisen es. Immer sieht man da ein natürlich strahlendes Paar. Und den Eindruck haben auch die Niederländer: Die zwei sind glücklich miteinander.

Máxima bedeutet mir alles. Mein Glück zu Hause, meine Kinder, alles habe ich ihr zu verdanken. Willem-Alexander über seine Ehefrau

„Sie mögen sich echt, sie können gut miteinander reden und unglaublich viel lachen. Sie sind nicht nur Partner, sondern auch Freunde“, fasst es eine Königshausexpertin der Zeitschrift „Libelle“ zusammen. Und Willem-Alexander bestätigte das in einem Interview: „Máxima bedeutet mir alles. Mein Glück zu Hause, meine Kinder, alles habe ich ihr zu verdanken. Aber sie ist auch mein Kumpel, mein Sparringspartner.“ Und Máxima sagte: „Er ist mein Anker. Er regt mich an, um wirklich meine Arbeit zu tun, aber zugleich hält er mich auch fest.“

Liebe auf den dritten Blick

So sah es zunächst aber gar nicht aus. Denn als die beiden sich auf einer Party in Sevilla 1999 kennenlernten, ging es schief. Er sah genervt auf ihre Fotokamera und dachte, dass sie ein Paparazzo sei. Und die flotte Argentinierin sah in dem langen rotblonden Niederländer nur einen Griesgram. „Es war Liebe auf den dritten Blick“, witzelte Willem-Alexander später. Und Máxima: „Ich fand ihn echt nicht nett, aber das hat sich geändert.“

Natürlich funkte es. Nur hing die Vergangenheit von Máximas Vater über dem jungen Glück. Jorge Zorreguieta gehörte in den 1970er-Jahren der Militärjunta Argentiniens an. Erst nach einem Kompromiss stimmte das Parlament der Hochzeit zu. Máximas Vater durfte nicht zur Hochzeit kommen.

7 Prinzessin Beatrix (l.), König Willem-Alexander und seine Ehefrau Königin Máxima beim traditionellen Fototermin während ihres Winterurlaubs im österreichischen Skigebiet Lech. Foto: Dietmar Stiplovsek/APA/dpa

2002: Eng aneinander geschmiegt lässt sich das frisch vermählte Prinzenpaar auf dem Balkon des königlichen Palastes in Amsterdam von den wartenden Menschenmassen bejubeln. Foto: Boris Roessler/dpa 2002: der damalige niederländische Kronprinz Willem Alexander und seine Braut Maxima am Tag ihrer Hochzeit. Foto: Boris Roessler/dpa Das royale Paar am niederländischen Prinsjesdag 2019. Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa Das Paar bei einem Termin in den Niederlanden. Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Maxima stehen mit ihren Töchtern Prinzessin Ariane (r), Prinzessin Alexia (M.) und Prinzessin Amalia (l.) für ein Foto zum Königstag zusammen. Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa Sportlich: Auch das Königspaar greift auf das Rad als Fortbewegugnsmittel zurück. Foto: Koen Van Weel/ANP/dpa

Elf Jahre lang konnte das Paar auf dem Landgut Eikenhorst bei Den Haag relativ unbehelligt das Familienleben genießen. Es bekam drei Töchter: Kronprinzessin Amalia kam 2003 zur Welt, Alexia 2005 und Ariane wurde 2007 geboren. Die Thronbesteigung 2013 veränderte ihr Leben.

Der König hat als Staatsoberhaupt viele Verpflichtungen, und seine Frau unterstützt ihn. „Sie sind ein gutes Team“, sagen Royalty-Experten. Vor allem glänzt das Paar bei fröhlichen Anlässen. Volksfeste, Partys und auf den offiziellen Familienfotos. Und bei Sport-Wettkämpfen sitzt es auf der Tribüne, mit Fähnchen in der Hand und in Knallorange.

Eines ist sicher: Máxima brachte deutlich südamerikanisches Feuer in die Oranje-Familie. Sie verleiht den Gala-Premieren und Staatsbesuchen ungewohnten Glamour. An den eleganten Roben und schwindelerregend hohen Absätzen können sich die Niederländer kaum sattsehen, Máxima war von Anfang an das beliebteste Mitglied der Oranje-Familie – und das ausgerechnet bei dem hemdsärmeligen Radfahrer-Volk mit dem Leitspruch: „Sei normal, dann bist du schon verrückt genug.“

Kratzer im Ansehen

Das Paar durchlebte aber auch schwere Zeiten, etwa den Tod von Willem-Alexanders Bruder Friso nach einem schweren Lawinenunglück. Und 2018 erschütterte der Suizid von Máximas jüngster Schwester Inés die Familie. Die bisher schwerste Prüfung als Königspaar war im Juli 2014 die Katastrophe mit Flug MH17. Das Passagierflugzeug war über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgeschossen worden. Die meisten der 298 Opfer waren Niederländer. Tief bewegt bezeugte das Königspaar den Angehörigen sein Mitgefühl.

Doch die Pandemie hinterließ Kratzer im Ansehen. Mehrfach verstieß die Familie gegen die Corona-Regeln. Als sie 2020 schnell in ihre Ferienvilla nach Griechenland jetteten, kam das gar nicht gut an. Schließlich sollten alle Bürger zu Hause bleiben. Willem-Alexander und Máxima machten einen tiefen Kniefall und entschuldigten sich in einer TV-Ansprache.

Doch ob sie das echt meinten, bezweifeln inzwischen viele. Denn ein Jahr später feierte die Familie den 18. Geburtstag von Kronprinzessin Amalia groß - während für die Normalbürger Partys verboten waren. Die Popularität der Oranjes sank auf einen Tiefstwert. „Die soziale Antenne der Oranjes ist nicht gut eingestellt“, sagte der Historiker Gerard Aalders.

Eine große Party zum 20. Hochzeitstag können sich die Oranjes nun nicht erlauben. Doch vergessen wird der Tag sicher nicht - schon gar nicht von Willem-Alexander. Schon im vergangenen Jahr ging der König vor seiner großen Liebe erneut auf die Knie und wiederholte nach fast 20 Jahren den Heiratsantrag - zumindest fürs Instagram-Foto - auf Schlittschuhen.