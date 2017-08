(dpa) - Die 1977 von Terroristen entführte und von der deutschen Spezialeinheit GSG 9 im somalischen Mogadischu befreite Lufthansa-Maschine „Landshut“ soll an den Bodensee gebracht werden.

Das Flugzeug werde künftig auf dem Gelände des Dornier-Museums in Friedrichshafen präsentiert, teilte das Ausstellungshaus am Donnerstag mit. Erwartet werde es dort im September - rechtzeitig zum 40. Jahrestag der Befreiung.



Seit neun Jahren steht der Flieger auf einem brasilianischen Flughafen:





Bislang hatte die „Landshut“ auf dem brasilianischen Flughafen Fortaleza gestanden. Das schrottreife Flugzeug werde nun zerlegt, transportiert und später am Bodensee restauriert.

Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der deutschen linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord gekapert. Die Terroristen bekräftigten Forderungen der RAF, die mit der Entführung des deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer Gesinnungsgenossen freipressen wollte.

In Aden (Südjemen) erschossen sie den Flugkapitän Jürgen Schumann. Der über 9000 Kilometer lange Irrflug endete am 17. Oktober in Mogadischu. Am 18. Oktober kurz nach Mitternacht stürmte die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln unversehrt. Bei der Aktion wurden drei Terroristen getötet.



Freude über neues Ausstellungsstück



Medienberichten zufolge hatte das Auswärtige Amt die Maschine für umgerechnet rund 20 000 Euro erworben. Das Wrack solle nun mit Unterstützung der Lufthansa und der in Friedrichshafen ansässigen Dornier-Stiftung als Ausstellungsstück hergerichtet werden.

In dem 2009 eröffneten Dornier-Museum am Bodensee ist die Freude über das künftige Exponat groß: Die Präsentation passe ideal ins Museumskonzept, das die Luftfahrt und die damit verbundenen zeitgeschichtlichen Aspekte in den Mittelpunkt stelle, sagte Direktor David Dornier.



Sehen Sie hier eine Dokumentation zur Entführung von 1977: