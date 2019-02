David Holston hat einen Pickup mit Schneeschaufel. Und er war zufällig in Seattle zu Besuch, als dort der heftigste Schneefall seit Langem niederging. Nach vier Tagen Arbeit war er 35.000 Dollar reicher.

18-Jähriger verdient 35.000 Dollar in vier Tagen - mit Schneeräumen

Tom RUEDELL

Nicht nur, aber besonders im Nordwesten der Vereinigten Staaten schneit es derzeit heftig. Die USA erleben einen der heftigsten Winter seit Jahrzehnten. In Seattle, im Bundesstaat Washington, ging im Februar so viel Schnee nieder wie in 70 Jahren nicht.

An 18-year-old made $35,000 in four days plowing Seattle's historic snow https://t.co/YjozINpwqP pic.twitter.com/6WGEuHIL0d — CNN (@CNN) February 20, 2019

Während vor allem Hausbesitzer nicht sehr erfreut über die Schneelast sind, weil sie Einfahrten und Gehwege freischaufeln müssen, war die weiße Pracht für einen jungen Mann aus Idaho im wahrsten Sinn des Wortes ein Segen. Und das kam so:

David Holston ist 18 Jahre alt, er arbeitet als Landschaftsgärtner und im Winter als Schneeräumer in Coeur d'Alene im Bundesstaat Idaho, etwa sechs Stunden Autofahrt von Seattle entfernt. Während der heftigen Schneefälle war er in Seattle, um seine Mutter im Krankenhaus zu besuchen. Und erkannte, dass dort ein Markt für seinen Pickup-Truck mit vorgespannter Schneeschaufel vorhanden war. Zurück in Idaho schaltete er eine Kleinanzeige auf dem Portal Craigslist - und erhielt direkt ein Angebot: Für 1.000 Dollar könnte er sofort mit dem Räumen beginnen.

Also setzte sich Holston in seinen Pickup, fuhr wieder nach Seattle und bewegte dort Schnee. Viel Schnee. Denn sein Telefon klingelte unterwegs mehr als einmal. In den folgenden Tagen hatte er insgesamt 15 Auftraggeber und rief Stundensätze zwischen 500 und 750 Dollar auf, wie CNN berichtet.

Nach vier Tagen hatte Holston mit seinem Schneepflug 35.000 Dollar "eingeschaufelt". Der streng religiöse Teenager hat übrigens eine Begründung für seinen Erfolg: Sein Glaube habe ihm geholfen. "Gott hat mich mit diesem Geld gesegnet", so Holston, weswegen er 20% des eingenommenen Geldes auch seiner Kirchengemeinde spenden will.