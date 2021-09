Der zweite Sohn von Prinz Louis und seiner Ex-Frau Tessy Antony de Nassau begeht heute, am 21. September, sein Wiegenfest.

14 Jahre alt

Prinz Noah feiert Geburtstag

Der zweite Sohn von Prinz Louis und seiner Ex-Frau Tessy Antony de Nassau begeht heute, am 21. September, sein Wiegenfest.

(LW) - Manchmal folgt ein Grund zum Feiern auf den nächsten. So auch bei Tessy Antony de Nassau (35). Wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes – Söhnchen Theodor – feiert ihr mittlerer Spross Geburtstag. Prinz Noah wird heute, am 21. September, stolze 14 Jahre alt.

Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier – so sein vollständiger Name – erblickte am 21. September 2007 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte als zweites Kind von Prinz Louis und seiner Exfrau Tessy das Licht der Welt.

Sein Bruder Gabriel, der knapp anderthalb Jahre älter ist, wurde in Genf geboren. Die Taufe folgte später in Gilsdorf. Als Paten wählten die Eltern Noahs Onkel väterlicherseits, Erbgroßherzog Guillaume, und seine Tante Patty Antony.

7 Kleine Jungs ganz groß: die beiden Brüder Gabriel und Noah (r.). Foto: LW-Archiv/privat

um weitere Bilder zu sehen. Kleine Jungs ganz groß: die beiden Brüder Gabriel und Noah (r.). Foto: LW-Archiv/privat 2016: Prinz Noah bei seiner Erstkommunion - mit Vater Louis. Foto: LW-Archiv/Cour grand-ducale/Olivier Polet 2011: Fototermin auf Schloss Berg: Prinz Noah (vorne) mit seinem Bruder, Prinz Gabriel (Mitte), und seinen Onkeln, Erbgroßherzog Guillaume (l.) und Prince Sébastien. Foto: LW-Archiv/Guy Jallay 2011: Ein Besuch im Märchenpark in Bettemburg mit Mama Tessy. Foto: LW-Archiv/Anouk Antony 2014: Auftritt der kleinen Prinzen beim „Coupe Prince Louis” in Monnerich. Foto: LW-Archiv/Guy Jallay Unterwegs in der Ferne mit Mutter Tessy und Bruder Gabriel (2.v.r.). Foto: LW-Archiv/privat 2016: Prinz Noah (r.) mit Bruder Gabriel beim 95. Geburtstag seines mittlerweile verstorbenen Urgroßvaters Großherzog Jean. Foto: LW-Archiv/Cour grand-ducale/Guy Wolff





