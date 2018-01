(KNA) - Rolltreppen gibt's auch dort, wo man sie nicht vermutet: Im kalifornischen San Diego steht ein Fitnessstudio, das seinen Besuchern offenbar nicht schon vor der Türe Sport zumuten will – der erhöhte Eingang ist jedenfalls über mobile Stufen erreichbar.

Eben diese Technik wird nun 125 Jahre alt: Am 16. Januar 1893 nahm in New York die erste Rolltreppe ihren Betrieb auf. Zwar nennen manche Quellen auch spätere „Geburtsdaten“. Klar aber ist: Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat die Rolltreppe einen weltweiten Siegeszug erlebt. Dieser ist eng verknüpft mit Jesse Wilford Reno.

Der Amerikaner ließ sich 1892 einen „Endless Conveyer or Elevator“ patentieren, also eine Art „unendliches Transportband“ mit einer umlaufenden Plattform statt Stufen, wie Andrea Mihm schreibt, die 2005 in Marburg eine Dissertation zu diesem Thema vorgelegt hat. Erstmals eingesetzt wurde die Fahrrampe laut dem Fachunternehmen Schindler dann am New Yorker Bahnhof Cortlandt Station.

Nicht jeder sei davon begeistert gewesen: Kritiker hätten geätzt, nun würden Menschen wie „Kisten, Kartons oder Vieh“ transportiert. Dennoch gelang der Rolltreppe der Durchbruch. Dazu führte anno 1900 erstens Renos Verkauf von hundert geneigten Laufbändern an die New Yorker Hochbahn. Dadurch habe das Konstrukt zunehmend die urbane menschliche Wahrnehmung geprägt, notiert Andrea Mihm. Zudem fand zweitens im selben Jahr auf der Pariser Weltausstellung eine Gesamtschau sämtlicher inzwischen entwickelter Rolltreppen und Laufbänder statt – denn neben Reno gab es weitere Tüftler, die begeistert waren vom Stufensteigen ohne Muskelkraft.

Brandy und Riechsalz

Otto Normalbürger musste eben das jedoch erst lernen. Daher gab es anfangs Aufsichten, die den Menschen beim Auf- und Absteigen halfen.

Im Londoner Kaufhaus Harrod's hatte das Wachpersonal laut Mihm noch eine weitere Aufgabe: Es reichte männlichen Passagieren am Ende jeder Fahrt Brandy und weiblichen Riechsalz. Einerseits sollte so „das auf der Rolltreppe aufkommende Gefühl des automatischen Fahrens zeitlich ausgedehnt und somit als beseligte Erinnerung im Gedächtnis der Fahrer konserviert werden“. Andererseits habe die Fahrt einige Damen derart schockiert, dass man sie quasi ins Diesseits habe zurückholen müssen.

Mit der Basilika von Guadalupe in Mexico City besitzt auch der größte Wallfahrtsort der Welt eine Rolltreppe. Auf dieser können Gläubige an einem Gnadenbild vorbeifahren – anders ließe sich der Andrang nicht stemmen.

Woanders dient das Konstrukt als Reklame und Rekrutierungshilfe. So warb die deutsche Partei PDS 2002 mit einem Rolltreppen-Bild und dem Spruch „Links gehen, rechts stehen“. Und der einstige „Zeit“-Verleger Gerd Bucerius soll früher Bewerbern bis zur nächsten Rolltreppe hinterhergeschlichen sein – angeblich wurden sie nur dann eingestellt, wenn sie darauf nicht standen, sondern gingen und somit Dynamik bewiesen.

Neben netten Anekdoten bietet die Geschichte der Rolltreppe auch Tragisches. Immer wieder etwa gibt es Unfälle durch eingezogene Kleidung.

Andrea Mihm verweist zudem auf den Brand einer Rolltreppe in der Londoner U-Bahn-Station Kings Cross 1987 mit 31 Toten. Ein in den Innenteil der Fahrtreppe geratenes Streichholz habe dort ein explosives Gemisch aus Schmieröl und Staub entzündet, wie es sich in jeder Fahrtreppe automatisch ansammle.

Trotz solcher Gefahren nutzen heute täglich Hunderte Millionen Menschen Rolltreppen. Auch in Sankt Petersburg, wo die mit 137 Metern längste durchgängige Rolltreppe der Erde steht. Das Gerät vor dem Fitnessstudio ist nichts dagegen: Das fährt keine drei Meter weit.