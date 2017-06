(dpa) - Es war die größte von Menschen absichtlich verursachte Explosion vor der Atombombe: Am 7. Juni 1917 um 3.10 Uhr nachts detonierten 19 gewaltige Minen mit insgesamt mehr als 400 Tonnen Sprengstoff unter den deutschen Linien in der Nähe des belgischen Dörfchens Messines (Meesen). Deckname der Operation: „magnum opus“. Rund 10.000 deutsche Soldaten kamen sofort ums Leben, 7.000 gerieten in Gefangenschaft.Vorangegangen war dieser Aktion ein siebzehntägiges Trommelfeuer aus 2.000 Geschützen seit dem 21. Mai 1917.



Seit Jahren hatten sich Deutsche und Briten im Ersten Weltkrieg hier gegenübergelegen, nach dem Ende des Wettlaufs zum Meer war die Front südlich der Stadt Ypern erstarrt. Doch dann trieben Briten, Kanadier und Australier kilometerlange Tunnel in 15 bis 30 Metern Tiefe unter die feindlichen Stellungen und füllten sie mit Sprengstoff. Zwölf Monate dauerte diese Arbeit. 26 Minen wurden platziert, die größte bestand aus 42 Tonnen Sprengstoff.



Als die Alliierten die Minen schließlich zündeten, lösten sie damit das lauteste bis dato von Menschen erzeugte Geräusch aus. Selbst in London in der Downing Street und in Dublin soll die gewaltige Explosion zu hören gewesen sein. Zwei Minen zündeten nicht, eine konnten die Deutschen entschärfen. Es nützte ihnen nichts. Innerhalb von drei Stunden brach die Front zusammen. Die Krater der Explosionen sind noch heute zu sehen.



Strategisch wichtiger Sieg



Für die britische Armeeführung war der Beginn der Schlacht ein voller Erfolg. Binnen sieben Tagen waren die Deutschen von dem strategisch wichtigen Höhenzug zwischen Mesen und Wijtschate vertrieben, die Alliierten feierten einen ihrer größten Siege an der Westfront. Wenige Wochen später begann die dritte Flandernschlacht.



Zu den offiziellen Gedenkfeiern am Mittwoch wird hoher Besuch erwartet: Der britische Prinz William, zweiter in der britischen Thronfolge, hat sich angesagt.



Auch die belgische Prinzessin Astrid und der irische Regierungschef Enda Kenny wollen in das Städtchen bei Ypern kommen.