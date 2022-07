Die Polizei Luxemburg sucht nach der zwölfjährigen Sophie Steffenmünsberg.

Vermisstenmeldung

Zwölfjährige aus Niederkorn vermisst

Die Polizei Luxemburg sucht nach der zwölfjährigen Sophie Steffenmünsberg.

Die Polizei Luxemburg sucht nach der zwölfjährigen Sophie Steffenmünsberg. Das Mädchen wurde zuletzt am Samstagnachmittag um 15.55 Uhr in ihrem Wohnort in Niederkorn gesehen.

Zu diesem Zeitpunkt trug sie eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Sie ist 160-170 cm groß, schlank, hat braunes, schulterlanges, lockiges Haar in einem Zopf und kleine blau-grüne Augen.

Zweckdienliche Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte an das Polizeikommissariat Luxemburg/Gare (+352) 244 40 1400 oder per E-Mail an police.LUXEMBOURG@police.etat.lu übermittelt werden.

