Auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg befinden sich etwa ein Drittel aller Kriegsflüchtlinge, 423 davon sind offiziell angemeldet.

Lokales 2 Min.

Vor allem Cycle 1

Zwölf ukrainische Kinder besuchen Schulen der Hauptstadt

David THINNES Auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg befinden sich etwa ein Drittel aller Kriegsflüchtlinge, 423 davon sind offiziell angemeldet.

Der Ukraine-Krieg war auch beim City Breakfast, dem allmonatlichen Pressetermin in der hauptstädtischen Märei, wieder ein Thema. Dabei ging es vor allem um die Schulen.

Bürgermeisterin Lydie Polfer, die kommenden Mittwoch beim Begräbnis der ehemaligen US-amerikanischen Außenministerin Madeleine K. Albright präsent sein wird, teilte mit, dass momentan zwölf ukrainische Kinder die Schulen der Stadt Luxemburg besuchen. Davon befinden sich acht Kinder im Cycle 1. „Es ist wichtig, den Kindern wieder ein Gefühl der Normalität zu vermitteln“, so Lydie Polfer am Mittwochmorgen.

Tiny Houses für ukrainische Flüchtlinge Als erste Gemeinde im Land hat Schifflingen Modulhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen bestellt. Ein Konzept, das Schule machen könnte.

Die alte Schule in der Montée de Clausen, die die Stadt Luxemburg zur Verfügung gestellt hat, wird voraussichtlich vom Bildungsministerium genutzt werden - und zwar zum Abhalten von Sprachkursen für erwachsene Personen unter den Flüchtlingen.

423 Ukrainer angemeldet

Lydie Polfer konnte noch eine weitere Zahl mitteilen. Insgesamt 1.500 Ukrainer befinden sich in den verschiedenen Auffangstrukturen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg, etwa ein Drittel aller Flüchtlinge im Großherzogtum. 423 von den 1.500 seien momentan offiziell angemeldet. Diese Personen können auch vom Kulturpass der Stadt Luxemburg, mit dem man freien Eintritt in die Museen der Hauptstadt hat, profitieren und sie erhalten laut Lydie Polfer zum Beispiel auch Eintrittskarten für die Schwimmbäder.

Momentan befindet sich bekanntlich in Kirchberg eine kleine Zeltstadt für etwa 400 bis 500 Flüchtlinge. Diese war nötig geworden, nachdem die Hallen in der Luxexpo geräumt werden mussten.

Die Zeltstadt ist auch nur eine Übergangslösung. Auf dem Boulevard Konrad Adenauer, unweit der Europäischen Investitionsbank, steht ein Gebäude frei, das nun für die benötigten Zwecke umgebaut wird.

Alte Kaserne wird nicht genutzt

Ende des Jahres beziehungsweise Anfang 2023 könnte dann die Halle in Contern fertig sein, die wegen sicherheitsbedingter Umbauarbeiten zunächst nicht wie erwartet zur Verfügung stand.

Im Gespräch war auch eine Nutzung der alten Feuerwehrkaserne in der Route d'Arlon. Davon wird aber mittlerweile abgesehen. „Es gibt einen großen Saal, der aber nur über eine schmale Treppe zu erreichen ist. Das macht keinen Sinn, dort 80 bis 100 Menschen unterzubringen“, so Lydie Polfer beim City Breakfast.

Hier trainieren ukrainische Gymnastinnen kostenlos In der GRS-Schule Luxemburg haben sechs ukrainische Mädchen die Möglichkeit, ihre Ausbildung in Rhythmischer Sportgymnastik kostenlos fortzusetzen.

Daneben steht seit dem 1. April das Hotel Graace in Bonneweg zur Verfügung, das zurzeit vom Roten Kreuz und Caritas verwaltet wird. Außerdem besteht die Möglichkeit der Unterbringung von Geflüchteten in den ehemaligen Creos-Räumlichkeiten in Hollerich.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.