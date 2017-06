(rar) - Wegen einer Rauchentwicklung in einem Nebengebäude von Block 2 des Atomkraftwerks in Cattenom wurde am Donnerstagmorgen gegen 9.00 Uhr Alarm ausgelöst. Der Rauch war in einer überhitzten Filteranlage entstanden. Diese Informationen vom Betreiber EDF wurden am Donnerstagmittag von der luxemburgischen Rettungszentrale als Pressemitteilung veröffentlicht.

Bei dem Zwischenfall waren zusätzliche Feuerwehrkräfte im Einsatz. Sie stellten fest, dass es keinen Brand gab. Nach Angaben von EDF gab es keine Auswirkungen auf die Umwelt oder die Sicherheit der Anlage.

Die Sandfilteranlage ist nach EDF-Beschreibung ein Sicherheitssystem, das nur bei Störfällen des Reaktors zum Einsatz kommt. Es soll ermöglichen, im Notfall den Druck in der Reaktorhülle zu senken und dabei einen Großteil der radioaktiven Stoffe zurückzuhalten.