Zwischenfall bei Luxair

Sarah MUENCHEN

Zu einem Zwischenfall mit einem Luxair-Flieger kam es am Sonntag am Flughafen Venedig: Der Flieger LG6544 rollte schon auf der Startbahn, als der Flug wegen technischer Probleme abgebrochen werden musste. Das meldete zuerst ein wort.-lu-Leser, der Zwischenfall wurde später von Joe Schröder, Pressesprecher von Luxair, bestätigt.



"Es gab ein Warnsignal, dass mit dem Generator etwas nicht stimmen würde", erklärt Schröder und fügt hinzu: "Das wurde aber gecheckt und festgestellt, dass alles ok ist."



Die Passagiere verließen in dieser Zeit das Flugzeug und warteten am Terminal, bis der Flieger mit gut drei Stunden Verspätung am Sonntagnachmittag Richtung Luxemburg startete.