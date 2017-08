(SH) - Am Mittwochabend arbeiten die Straßenbauverwaltung und Creos über der A6 an den Hochspannungsleitungen. Deshalb wird die Autobahn zwischen Steinfort und Mamer von 22 bis 24 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung führt über die N6 und die N13.

Gesperrt werden ebenfalls die Zufahrt in Mamer von der N6 zur A6 in Richtung Belgien und die Zufahrt in Steinfort von der N13 zur A6 in Richtung Cessinger Kreuz. Der Zugang zur "Aire de Capellen" ist nicht möglich, zudem ist die Ausfahrt der Q8-Tankstelle in Richtung Steinfort gesperrt.



Da im Vorfeld des Abbaus der Leitungen Vorbereitungsarbeiten anstehen, ist bereits am späten Nachmittag mit ersten Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.