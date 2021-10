Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche.

Gerichtschronik der Woche

Zwischen Schuld- und Unschuldsbekundungen

Maximilian RICHARD Jeden Samstag werfen die Gerichtsreporter des „Luxemburger Wort“ einen ganz persönlichen Blick auf die Prozesse der vergangenen Woche. Welche Verfahren haben sie begleitet? Was hat sie besonders berührt, was hat sie gar gestört? Der etwas andere True-Crime-Wochenrückblick.

Bis zum Schluss beteuerte Hassan B. seine Unschuld. Er sei nicht für das Feuer im Juli 2015 in dem Gebäude in der Rue Jean Origer, in dem sich das Kleidergeschäft und die Unterkunft des Mannes befand, verantwortlich. Der Angeklagte wollte die Richter aber nicht nur von seiner Unschuld überzeugen, sondern auch eine Theorie dafür liefern, wer das Feuer gelegt habe.

Anklage fordert 15 Jahre Haft für mutmaßlichen Täter Die Verteidigung weist die Vorwürfe von sich und will die eigentlichen Brandstifter kennen. Davon zeigt sich die Anklage nicht beeindruckt.

Ein früherer Mitarbeiter und ein vergraulter Geschäftspartner hätten ein Komplott gegen ihn organisiert. Die Anklage zeigte sich indes nicht von den Schilderungen des Mannes überzeugt. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von mindestens 15 Jahren.

Die Artikel zu den Verhandlungstagen:

Hausbesitzer mit dem Fluchtwagen mitgeschleift

Zu ihrer Schuld bekannten sich indes vor Gericht zwei Einbrecher, die im Januar 2020 in ein Haus in Hesperingen eingedrungen waren. So einsichtig zeigten, sie sich allerdings nicht, als sie an jenem Abend gegen 18.40 Uhr vom Hausbesitzer überrascht wurden. Als dieser die Verfolgung der Täter aufnahm, setzten die Männer alles daran zu entkommen.

Sie schleiften den Mann sogar rund 120 Meter mit ihrem Auto mit. Die Männer entkamen, aber nur zeitweise. Sie hatten DNS-Spuren hinterlassen. Die Aufklärung des Einbruchs führte Strafermittlungsbehörden bis in den Kosovo.

Die Verhandlungstage im Überblick:

Alle Artikel zu aktuellen und vergangenen Gerichtsverfahren lesen Sie in unserem Themendossier.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.