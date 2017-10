(tom) - Wieder hat der Straßenverkehr in Luxemburg ein menschenleben gefordert: Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr kollidierten zwei Autos auf der CR 306 zwischen Roost und Bissen frontal miteinander. Die Ursache ist nicht bekannt. Für den Fahrer des einen Auots, der alleine unterwegs war, kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt.

Die Strecke ist zurzeit gesperrt.