(SH) - Die A1 bekommt auf dem Teilstück zwischen Potaschberg und dem Viadukt Wasserbillig einen neuen Belag. Deshalb müssen Verkehrsteilnehmer jedoch ab Samstag und bis zum 7. August Behinderungen in Kauf nehmen.

Von Samstag 6 Uhr bis zum 7. August um 22 Uhr wird es demnach zu Sperrungen und Umleitungen kommen. Die A1 in Richtung Trier ist zwischen Potaschberg und dem Viadukt Wasserbillig gesperrt. Gleiches gilt für die Zufahrt zum Autobahnkreuz Potaschberg von der N1 in Richtung Trier sowie für alle Zu- und Abfahrten in Höhe von Mertert.



Verkehrsteilnehmer, die vom Gaspericher Kreuz kommen und nach Mertert fahren wollen, werden ab dem Autobahnkreuz Potaschberg über die N1 nach Mertert umgeleitet, Verkehrsteilnehmer, die aus Trier nach Mertert fahren wollen, werden ab dem Wasserbilliger Kreuz über den CR141B, die N10 und die N1 geleitet.