Seit sechs Monaten ist die Tram zwischen der Luxexpo und der Rout Bréck in Betrieb. Am 27. Juli wird die nächste Etappe bis zur Place de l'Etoile eröffnet. Von dort geht es weiter durch die Hauptstadt – und in Richtung Süden.

Lokales 4 Min.

Zwischen Kritik und Begeisterung

Nadine SCHARTZ Am 10. Dezember 2017 kehrte die Tram in die Hauptstadt zurück. Mit ihr kam auch der Erfolg. Täglich nutzen 17.000 Personen das neue Fortbewegungsmittel zwischen der Luxexpo und dem Arrêt Pfaffenthal. Befürworter der Straßenbahn sind mehr als zufrieden, Nachbargemeinden wollen auch angebunden werden und Kritiker sind rarer geworden.

Verpönt, belächelt, kritisiert und doch sehnsüchtig erwartet: Kaum ein anderes Fortbewegungsmittel hat in den vergangenen Jahren in Luxemburg für so viele Diskussionen gesorgt wie die Wiedereinführung der Tram in der Hauptstadt. Nun, sechs Monate nachdem diese offiziell in Betrieb ist, wird deren Daseinsberechtigung kaum noch infrage gestellt. Ganz im Gegenteil. Immer mehr Gemeinden rund um Luxemburg-Stadt wünschen sich nun ebenfalls die Anbindung an die Straßenbahn.

In der Tat hat sich seit dem 10 ...