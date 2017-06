(SH) - Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag zwischen Kopstal und Kehlen. Ein Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt, allerdings soll er ersten Informationen zufolge in Lebensgefahr schweben. Der Unfall ereignete sich in der Steigung am Ausgang der Ortschaft Kopstal.



Der Rettungshubschrauber der Luxembourg Air Rescue ist im Einsatz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, Automobilisten wird geraten, die Strecke zu umfahren.