(SH) - Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 12.35 Uhr zwischen Kopstal und Kehlen. Ein Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Bus Kühlflüssigkeit verloren. Aufgrund der Flüssigkeit geriet der Motorradfahrer in einer Kurve ins Schleudern. Er kam zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und prallte im Straßengraben gegen ein Betonrohr. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Rettungshelikopter der Air Rescue brachte ihn ins Krankenhaus.



First Responder sowie die Rettungsdienste aus Kopstal waren vor Ort. Die Beamten des Mess- und Erkennungsdienstes wurden seitens der Staatsanwaltschaft angefordert. Die Strecke musste für die Dauer der Säuberungsarbeiten und Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Verkehrspolizei geregelt.



