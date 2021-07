Kurz vor 16 Uhr ist nahe Kalborn ein Motorradfahrer gegen ein Traktorgespann geprallt.

Zwischen Kalborn und Tintesmühle

56-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Traktor

Kurz vor 16 Uhr ist nahe Kalborn ein Motorradfahrer gegen ein Traktorgespann geprallt.

(str) - Gegen 15.50 Uhr ist es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall auf dem CR339 zwischen Tintesmühle und Kalborn gekommen. Ein Motorradfahrer, der in einer Gruppe unterwegs war, ist in einer Rechtskurve gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Traktors geprallt.

Der 56-jährige Mann, ein deutscher Staatsbürger aus dem Raum Bitburg, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

An der Unfallstelle waren Rettungskräfte aus Ulflingen, Weiswampach und Clerf sowie ein Notarztteam aus Ettelbrück im Einsatz. Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde mit der Spurensicherung befasst.

Der CR339 war während der Spurensicherung bis in den Abend gesperrt. Foto: Polizei

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.