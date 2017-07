(SH) - Im "Homesbësch" in Itzig wurde am Wochenende in einem Gebüsch bei einem Waldweg, der von Itzig nach Sandweiler führt, illegal Baumaterial entsorgt.



Die Beamten fanden vor Ort Fenster- und Türrahmen aus Holz, Bauschutt und Mörtel. Es ist bereits der zweite Fall illegaler Schuttablagerung in kürzester Zeit. Erst am vergangenen Donnerstag war die Stelle von der Gemeinde gereinigt und der Müll entsorgt worden. Zwischen Samstag 17.30 Uhr und Sonntag 17 Uhr kam es dann zu der erneuten Schuttablagerung.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Hinweise zum Täter und weitere zweckdienliche Informationen sollen der Polizeizentrale der Hauptstadt unter der Nummer 4997-4500 gemeldet werden.

Das Material wurde an einem Feldweg zwischen Itzig und Sandweiler abgelegt.

Foto: Polizei