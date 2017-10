(SH) - Wegen einer Sicherheitsübung der städtischen Berufsfeuerwehr sowie der Feuerwehr aus Hesperingen im Howalder Tunnel wird die Autobahn A1 von Freitag 21 Uhr bis Samstag 19 Uhr zwischen dem Gaspericher Kreuz und Hamm gesperrt bleiben. Gleiches gilt für die Zufahrten zur A1 am Gaspericher Kreuz ab dem Kreisverkehr Gluck und von der A3 aus sowie die Zufahrt in Hamm von der N2 in Richtung Gaspericher Kreuz.

Die Umleitung führt über den Kreisverkehr Gluck, den CR224, die N50 und N2.



Die Straßenbauverwaltung wird die Sperrung zudem nutzen, um Wartungsarbeiten im Tunnel Howald durchzuführen, Leitplanken zu reparieren und das Fahrerinformationssystem zu warten. Creos wird auf dem gesperrten Teilstück Hochspannungsleitungen zu entfernen.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.