(DL) - Autofahrern, die in den vergangenen Wochen auf der N13 zwischen Frisingen und Hellingen unterwegs waren, dürfte sie aufgefallen sein: die doppelte Fahrbahnmarkierung mitsamt Zwischenbereich, die es so bislang nirgendwo sonst im Land gibt. Dabei handelt es sich um einen Test, wie auf Nachfrage bei den „Ponts et chaussées“ zu erfahren war: „Ziel ist es, den Abstand zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen in dem Moment, in dem sie sich kreuzen, zu vergrößern“, erklärt Pressesprecher Ralph Di Marco.



Gerade in den Kurven würden sich Auto- und Motorradfahrer oftmals am Mittelstrich orientieren und sich folglich viel zu nahe kommen. Bei einer doppelten Markierung würden sich die Verkehrsteilnehmer jedoch auf beiden Seiten an „ihren“ Strich halten – und somit mehr Distanz bewahren.



Auf der N13 zwischen Frisingen und Hellingen wurde die doppelte Linie vor etwa zwei Wochen angebracht. Vorerst soll diese Strecke die einzige mit einer solchen Markierung bleiben.

Foto: Lex Kleren

Laut Straßenbauverwaltung haben Deutschland und die Niederlande bereits Erfahrung mit dieser Form von Fahrbahnmarkierung, die jedoch nur auf extrem breiten Straßen möglich sei. Die doppelte Linie auf der N13 wurde vor zwei Wochen angebracht. Sie soll zunächst auch für mehrere Monate so bleiben.



Wie lange die Testphase genau dauern wird, steht jedoch noch nicht fest. Weitere Strecken sollen vorerst nicht mit einer doppelten Fahrbahnmarkierung versehen werden.