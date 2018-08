Zwischen Fluss und Weinberg

Dörfer wie etwa Wellenstein oder Bech-Kleinmacher haben ihren besonderen Charme. Dazu tragen nicht nur die typischen engen Gassen, sondern auch die Winzerhäuser mit ihrer individuellen Architektur bei.

Seit dem ersten Jahrhundert vor Christus wird in der Moselregion Wein angebaut. Die ersten Reben pflanzten dort die Römer an. Auch heute prägen die 1 292 Hektar umfassenden Weinberge an den steilen Hängen und der Moselfluss die Region und ebenso die Architektur ihrer Dörfer.



Denn wegen der geografischen Lage der Ortschaften zwischen diesen Abhängen und dem Grenzfluss sind die bebaubaren Flächen begrenzt ...