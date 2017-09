(SH) - Nachdem die A13 am Wochenende wegen der Arbeiten am Ehleringer Tunnel bereits gesperrt war, müssen Verkehrsteilnehmer auch in den kommenden drei Wochen mit Behinderungen rechnen.



Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt, wird das Teilstück der Autobahn zwischen Ehleringen und Differdingen bis zum 23. September von montagabends bis samstagmorgens jeweils von 21 bis 6 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Gleiches gilt für die Zufahrten in Ehleringen von der N37 in Richtung Petingen sowie in Differdingen von der N32 in Richtung Lankelz. Die Umleitungen führen über die N32, den CR110 und die N37.



Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten ist jeweils ab dem späten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



