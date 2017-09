(SH) - Der Ehleringer Tunnel wird umgebaut. Da an diesem Wochenende weiter an der neuen Trennwand gebaut wird, wird die Autobahn A13 zwischen Freitag 20 Uhr und Montag 6 Uhr zwischen Ehleringen und Differdingen in beide Fahrrichtungen gesperrt werden.



Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt werden auch die Zufahrten in Ehlering von der N37 in Richtung Petingen sowie in Differdingen von der N32 in Richtung Lankelz gesperrt werden. Die Umleitungen führen über die N32, CR110 und N37.



Da am späten Nachmittag erste Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden, ist ab dann bereits mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.