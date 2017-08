(str) - Ein Sondengänger hatte die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die am Mittwochmittag in einem Wald in der Nähe von Boegen gesprengt wurde.



Der Mann war offenbar mit einem Metalldetektor auf der Suche nach immer noch verschollenen Soldaten und nach Spuren der Ardennenschlacht, als er die Fliegerbombe mit einer Gesamtmasse von 250 Kilogramm in rund 1,5 Meter Tiefe entdeckte.



Der Fundort lag im Waldstück "Béigerhaard" etwa 20 Meter abseits eines Wanderweges zwischen Brachtenbach und Seilscheid.

16/08, 12h: destruction contrôlée d'une bombe d'avion par le SEDAL à Wincrange. pic.twitter.com/LrkcL3vtbr — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) 16. August 2017

Da sich der Sprengkopf nicht entfernen ließ, löste der Kampfmittelräumdienst der Armee um Punkt 12 Uhr und nach aufwändigen Vorbereitungen eine kontrollierte Sprengung aus. Übrig blieb nur ein Bombenkrater mit mehreren Metern Durchmesser.



Die Bewohner der angrenzenden Dörfer waren zuvor von der Polizei aus Ulflingen aufgefordert worden, dem besagten Wald fern zu bleiben. Betroffen waren: Brachtenbach, Knaphoscheid, Selscheid, Weicherdingen, Boegen und Wintger.

Zudem standen während der Sprengung Rettungs- und Feuerwehrkräfte bereit.



Die Polizei hatte das Gebiet weiträumig abgeriegelt.

Foto: Polizei