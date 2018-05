Rund 3.500 Luxemburger Schüler schreiben in diesen Tagen ihre Abschlussexamen. Das "Luxemburger Wort" hat am ersten Tag des Prüfungsmarathons einen Blick in den städtischen Kolléisch geworfen.

Zwischen Aufregung und Verzweiflung

Rosa CLEMENTE Für die Abschlussklassen des Secondaire classique und Secondaire général begann am Dienstag die letzte Etappe. Im städtischen Kolléisch war die Anspannung bei den Primanern groß. Das erste der Examen erwies sich für einige jedoch nicht so schwierig wie erwartet.

Kurz vor 8 Uhr stehen einige Schüler vor den Türen des städtischen Athenäums, um einen Kaffee zu trinken, noch schnell eine Zigarette zu rauchen oder ein letztes Mal das Gelernte zu wiederholen. Insgesamt nehmen am Dienstagmorgen rund 200 Schüler in der Aula – dem Festsaal des Athénée de Luxembourg – an den Première-Examen teil.

Die Stimmung ist jedoch alles andere als gelassen ...