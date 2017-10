(m.r.) - Auf der belgischen Autobahn E411 soll laut der Zeitung "L'Avenir" zwischen Arlon und der luxemburgischen Grenze eine Fahrgemeinschaftsspur entstehen. Die Maßnahme soll den Berufsverkehr auf der Strecke entlasten.



Auf dem rund 10 Kilometer langen Streckenabschnitt werden nur Fahrzeuge mit mindestens vier Insassen fahren dürfen. Zur Kontrolle sollen Wärmekameras eingesetzt werden. Die Arbeiten beginnen 2018.



Spur auch in Luxemburg



Um einen Rückstau an der Grenze zu verhindern, könnte die Spur auch auf luxemburger Seite, auf der A6 fortgeführt werden. Zwischen Walloniens Transportminister, Carlo Di Antonio, und dem Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, François Bausch, hat diesbezüglich bereits am 5. Oktober ein Treffen stattgefunden.



"Zunächst müssen wir überprüfen, ob das Projekt technisch umsetzbar ist", sagt der Sprecher des Ministeriums, Gilles Caspar. Man bewerte die Maßnahme aber als positiv. Konkrete Angaben über die Umsetzung, konnte Caspar allerdings noch nicht machen. Dafür sei es noch zu früh.



Eine Verbreiterung der Straße ist für das Projekt nicht notwendig. Die Fahrgemeinschaftsspur entstehe auf dem Pannenstreifen, so dass lediglich die Spuren neu aufgeteilt werden müssen, so Caspar. Mehr dieser Pisten sind bisher in Luxemburg aber nicht geplant.