(SH) - Sexueller Missbrauch an Kindern ist auch in Luxemburg keine Seltenheit. Zwischen Anfang 2012 und Ende Juni dieses Jahres wurden hierfür 79 Personen verurteilt. In der gleichen Zeitspanne haben sich die Gerichte mit 220 Gesetzesverstößen befasst, während 235 Strafanzeigen aufgegeben wurden.



Wie Justizminister Félix Braz jedoch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Nancy Arendt betont, gibt es den Tatbestand der Pädophilie als solchen in Luxemburg nicht. Das Strafgesetzbuch unterscheidet vielmehr zwischen unterschiedlichen Vergehen an Minderjährigen. So werden etwa die Vergewaltigung und die sexuelle Nötigung bestraft aber auch der Konsum, der Besitz, die Herstellung, der Verkauf oder die Verbreitung von kinderpornografischem Material. Gleiches gilt seit Juli 2011 auch für das „Grooming“, also das Ansprechen von Personen im Internet mit dem Ziel sexueller Kontakte.



Mögliche Premiere in Australien

In Australien liegt derzeit ein Gesetzesprojekt vor, demzufolge Personen, die wegen Pädophilie verurteilt wurden und in einem nationalen Register vermerkt sind, der Pass abgenommen wird. Dadurch soll vermieden werden, dass die Straftäter gegen ihre Auflagen verstoßen, indem sie beispielsweise in asiatische Entwicklungsländer reisen und sich dort erneut an Kindern vergehen. Sollte der Entwurf durchkommen, wäre dies weltweit eine Premiere.

In Luxemburg lässt sich laut Félix Braz solch ein Gesetz nicht so leicht umsetzen. Ein solches Reiseverbot müsste auf europäischem Niveau entschieden werden und dann auch in allen Ländern der Europäischen Union umgesetzt werden. Denn in der Staatengemeinschaft herrscht das Prinzip des freien Verkehrs.

Möglich ist es jedoch, dass Personen in Luxemburg für ein Vergehen, das sie im Ausland begangen haben, verurteilt werden. Denn das Luxemburger Gesetz ermöglicht dieses Verfahren auch ohne Denunzierung einer Behörde aus dem Ausland. Allerdings muss der Straftäter in diesem Fall die luxemburgische Staatsbürgerschaft haben, in Luxemburg wohnhaft sein oder im Land angetroffen werden.

