Zwischen Amnesie und Rechtfertigung

Steve REMESCH Das Verfahren um den gewaltsamen Tod einer 48-jährigen Frau neigt sich dem Abschluss zu. Von Einsicht und Schuldbewusstsein ist der Täter nach wie vor weit entfernt.

Der Prozess um den Mord an der 48-jährigen Frau, am 5. Januar 2015 in Esch/Alzette, läuft nun im zweiten Anlauf und wird voraussichtlich am Montag mit dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft abgeschlossen.



Bereits im Juni 2017 war das Gerichtsverfahren angesetzt, wurde dann aber gleich am zweiten Verhandlungstag gestoppt. Es wurde ein zweites psychiatrisches Gutachten angefordert, das Aufschluss über den mentalen Gesundheitszustand des angeklagten Ehemanns während der Tat geben sollte.



Denn bei seiner ersten Anhörung vor dem Untersuchungsrichter hatte Jamek M. den Tatablauf noch recht detailreich geschildert. Später erklärte er dann aber, er könne sich gar nicht mehr an die Schüsse auf seine getrennt lebende Frau erinnern. Er wisse nicht, was passiert sei, er habe einfach „alles weiß gesehen“.



„Neurotisch – mit N wie normal“



Im zweiten Prozessanlauf sagte nun auch der zweite psychiatrische Gutachter aus. Er beschrieb Jamek M. als einen eifersüchtigen Menschen, für den Selbstkritik fremd sei und der eine ausgeprägt paternalistische Denkweise an den Tag lege.



In Bezug auf den Geisteszustand des heute 59-Jährigen bei der Tat, meinte der Experte, dessen Verhalten sei neurotisch, aber nicht psychotisch gewesen. Demnach sei Jamek M. keineswegs von einem krankhaften Trieb gesteuert gewesen, dem er nicht habe widerstehen können. Er sei lediglich neurotisch – „mit einem N wie normal“, meinte der Experte.



Für die Prozessführung von besonderer Bedeutung ist auch die Frage nach dem vorgeblichen Gedächtnisverlust des Angeklagten. Der Psychiater meinte, eine partielle Amnesie, auf einen bestimmten Zeitabschnitt, eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Erlebnisbereich bezogen, könne zwar nicht völlig ausgeschlossen werden. Er habe aber Zweifel daran.



Obwohl der Psychiater ebenfalls betonte, es gebe keine Hinweise für einen Realitätsverlust oder ein Delirium des Angeklagten bei der Tat, lassen dessen Aussagen und Verhalten sowie jenes seines Anwalts darauf schließen, dass die Verteidigungsstrategie auf eine verminderte Schuldfähigkeit hinauslaufen könnte.



So hatte Jamek M. mehrfach erklärt, er sei bei der Tat wohl nicht er selbst gewesen und er könne nicht nachvollziehen, wie es zu dieser Tat kommen konnte. Zudem brachte er wiederholt Depressionen und die damit einhergehende Medikation als ursächliche Faktoren ein.



Mildernde Umstände?



Da die Täterschaft zweifelsfrei erwiesen ist, könnte die Verteidigung geneigt sein, den Artikel 71-1 des Strafgesetzes einzubringen. Der besagt, dass, wer bei einer Tat psychischen Störungen ausgesetzt ist, die seine Urteilsfähigkeit oder die Kontrolle über sein Handeln einschränkt, zwar straffähig bleibt, ihm bei der Urteilsfindung aber mildernde Umstände zugutekommen.

Ob diese Strategie aufgehen wird, ist eine andere Frage. Denn ihr widersprechen nicht nur zwei psychiatrische Gutachter, sondern auch die augenscheinlichen monatelangen Vorbereitungen der Tat, etwa die extra als Waffenversteck eingerichtete Mittelkonsole des Täterfahrzeugs und ganz sicher auch die Mordankündigungen und Drohungen sowie das präzise und offensichtlich völlig skrupellose Vorgehen bei der Tat.



Es sind mehr die Kinder, zwei Töchter und ein Sohn zwischen Anfang 20 und Anfang 30, die im Prozess omnipräsent sind. Und ihr Schmerz war deutlich zu vernehmen, als sie nur wenige Meter vom Angeklagten entfernt, das jahrelange Martyrium ihrer Mutter und auch das eigene schilderten. Sie erzählten davon, wie ihr Vater die Familie über Jahre hinweg in Angst versetzte, beleidigte, misshandelte und nach dem Scheidungsantrag der Mutter schließlich mit dem Tod bedrohte. Sie mussten sich von dessen Verteidiger anhören, dass es ihnen nur um das Geld des Vaters gehe, nicht um ihre Mutter. Sie mussten zusehen, wie der Anwalt versuchte, eine als Zeugin geladene Gefängniskrankenpflegerin dazu zu bringen, auszusagen, der Angeklagte sei doch ein netter und zuvorkommender Mann und eigentlich bestimmt auch ein guter Vater. Als die älteste Tochter, die als erste nach der Tat, die tote Mutter sah, aussagte, sie fürchte immer noch um ihr Leben, hielt der Anwalt ihr entgegen, sie sei noch paranoider als ihr Vater.

Nicht viel feinfühliger zeigte sich indes am Mittwoch der Zwillingsbruder des Täters, der zunächst die Kinder vor Gericht der Lüge bezichtigte. Dann fuhr er fort, sein Bruder sei ein vorbildlicher Ehemann und Vater gewesen, der seine Frau und Kinder über alles geliebt habe. Dass es zur Bluttat gekommen sei, daran sei sein Bruder nicht alleine schuld, schließlich hätten weder die Mutter noch die Kinder etwas unternommen, um die Ehe zu retten.

Deutliches Unbehagen war auch im Gerichtsaal zu spüren, als der Tatortermittler im Detail ausführte, wie die 48-jährige Frau zu Tode kam. Dass der Schütze das Opfer, das sich in einer Abwehrhaltung befand, zunächst mit zwei Kugeln in den Schulterbereich traf, um ihr dann nach einer Ladehemmung vier Mal aus weniger als 20 Zentimetern in den Kopf zu schießen. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.