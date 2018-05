Am Montag wurde in Strassen ein Zwergkaninchen gefunden. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

Zwergkaninchen sucht Besitzer

(SH) - Ein kleines, süßes, weiß-braunes Zwergkaninchen sucht seinen Besitzer. Das Tier wurde bereits am Montag an der Kreuzung der Rue de la Liberté mit der Rue de la Résistance in Strassen gefunden.

Der Besitzer kann sich bei der Polizeidienststelle Porte de l'Ouest unter der Nummer 2443-5200 melden.