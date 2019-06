Im Hôpital Robert Schuman in Kirchberg wurde am Montag ein zweites IRM-Gerät geliefert. Der erste Patient wird am 22. Juli untersucht.

Lokales 8

Zweites IRM-Gerät in Kirchberg

Nadine SCHARTZ Im Hôpital Robert Schuman in Kirchberg wurde am Montag ein zweites IRM-Gerät geliefert. Der erste Patient wird am 22. Juli untersucht.

Sieben Magnetresonanzgeräte gibt es aktuell in Luxemburg. Doch die Nachfrage ist so groß, dass Patienten derzeit Wartezeiten von bis zu drei Monaten für eine Magnetresonanztomografie (MRT, französisch IRM) in Kauf nehmen müssen. Mit vier zusätzlichen Geräten, die bis Ende des Jahres in Betrieb sein werden, sollen die Wartezeiten nun verkürzt werden, wie Gesundheitsminister Etienne Schneider im Februar angekündigt hatte.

Das erste dieser Geräte wurde gestern im Hôpital Robert Schuman in Kirchberg installiert ...