(str) - 39 Minuten dauerte es in der Gerichtsverhandlung am Donnerstag, um alle Taten aufzulisten, die dem Angeklagten vorgeworfen werden. Dabei geschah alles in nur zwei Nächten – Anfang Februar und Ende März 2014.



An 47 Autoeinbrüchen, bei denen die Täter es auf Airbags und Navigationsgeräte abgesehen hatten, soll der Pole beteiligt gewesen sein. Sein einziger Kommentar: „Ich bin unschuldig.“



Diese These vertrat auch sein Anwalt, der meinte, sein Mandant bestreite die Tat und es gebe keine Beweise. Der Täter sei ohnehin bereits überführt, verurteilt und habe gestanden alleine gehandelt zu haben.



Das Phänomen Airbag-Diebstahl



Ganz anders sah das allerdings der leitende Ermittler, der zunächst einmal den Gesamtkontext erklärte: In Polen gebe es einen ganzen Wirtschaftszweig, der daraus besteht, in Westeuropa verunfallte Fahrzeuge wieder fahrtüchtig zu machen und gewinnbringend zu verkaufen.

Arbeitskräfte seien in Polen zudem sehr günstig. Doch für Ersatzteile würde man dort genauso teuer bezahlen wie hierzulande. So habe sich ein Parallelmarkt entwickelt, bei dem gestohlene Ware aus dem Ausland nach Polen gebracht werde. Airbags und Navigationsgeräte seien dabei besonders lukrativ.



Luxemburg sei von diesem Phänomen im Vergleich zum Ausland weitgehend verschont. Wenn es aber zu Diebstählen komme, dann massiv und punktuell – so wie auch im Februar und im März 2014.



Festnahme in Thionville



Am Tag nach der zweiten Serie gingen der französischen Gendarmerie in Thionville dann aber zwei Männer auf frischer Tat ins Netz. Die beiden Polen wurden in einem Comparution immédiate-Schnellverfahren zu sechs Monaten Haft verurteilt.

DNS-Spuren überführten einen der Täter aber dann auch als Autoeinbrecher bei den zwei Serien in Luxemburg. Hierzulande wurde er daraufhin zu vier Jahren Haft verurteilt.



Die Polizei ist aber überzeugt, dass der Mann auch in Luxemburg nicht alleine gehandelt haben kann und dass der jetzt angeklagte Mann sein Komplize war.



Viele Indizien doch kein handfester Beweis



Als Beweis führte die Staatsanwaltschaft an, dass das Handy, das beim zweiten Mann in Thionville gefunden worden war, zu einem der Tatzeitpunkte in Walferdingen eingeloggt war. Zudem gab es für die Nacht nach der Tat eine Hotelreservierung für zwei Personen in Findel.



Darüber hinaus sind die Männer einzeln und gemeinsam einschlägig in mindestens fünf europäischen Ländern wegen Diebstählen aus Fahrzeugen bekannt.



Für die Staatsanwaltschaft besteht daher kein Zweifel an der Komplizenschaft des Angeklagten und forderte demnach eine Haftstrafe von drei Jahren und eine Geldbuße. Das Urteil ergeht am 6. Februar.