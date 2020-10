Zweiter Freispruch für Tierrechtler Clesse

In zweiter Instanz haben die Berufungsrichter nun nach der Verleumdungsklage von zwei Jägern auch deren Beleidigungsklage gegen Armand Clesse abgewiesen.

In zweiter Instanz haben die Berufungsrichter nun nach der Verleumdungsklage von zwei Jägern auch deren Beleidigungsklage gegen Armand Clesse abgewiesen.

(str) - Nachdem er bereits in erster Instanz vom Tatvorwurf der Verleumdung freigesprochen worden war – er hatte Jäger als Mörder bezeichnet –, gab es am Dienstag nun auch in einem zweiten Punkt einen Freispruch für Armand Clesse.

Die Richter des Appellationshofs hoben nämlich nun auch seine Verurteilung zu einer Geldbuße von 100 Euro wegen Beleidigung auf. Deren war er in erster Instanz für schuldig befunden worden, weil er die Jagd generell als barbarisch bezeichnet hatte.

Zwei Jäger hatten sich von den Aussagen von Clesse bei einer Debatte auf RTL verunglimpft gefühlt und Privatklage eingereicht ...